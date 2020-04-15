Bahşılı'da öykü yarışmasında derece giren öğrencilerin ödülleri evinde verildi - Son Dakika

Bahşılı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Evdeyim üretiyorum, ürettiklerimle yaşıyorum" projesi kapsamında düzenlenen öykü yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri evlerinde verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime devam eden öğrencilerin evlerinde daha kaliteli zaman geçirmeleri için hazırlanan projenin sona ermesiyle İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın tarafından öğrencilerin ödülleri kapıdan teslim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın, yaptığı açıklamada, dereceye giren öğrencileri tebrik ederek, amaçlarının öğrencilerin evde kaldığı süreyi daha verimli geçirmeleri olduğunu söyledi.

Projenin, öğrencilere okulun yokluğunu hissettirmemek adına güzel olduğunu aktaran Akın, toplam 9 öğrenciye ödül verdiklerini kaydetti.