Bahşılı'da özel öğrencilere atla terapi - Son Dakika

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde özel öğrenciler atla terapi etkinliğine katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "Uçmak İçin Kanatlarım Var Benim Projesi" kapsamında Bahşılı Belediyesinin tahsis ettiği araçla evlerinden alınan öğrenciler, özel bir at çiftliğine getirildi.

Ata binen öğrenciler, renkli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kaymakam Bekir Yalçın, benzer etkinliklerin süreceğini belirterek, "Özel öğrencilerimiz online resim eğitimi, torna atölye eğitimi alacak. Kaymakamlık olarak çocuklarımızın her türlü gelişimlerine sonuna kadar destek vereceğiz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın da proje ile özel çocukların toplumla iç içe yaşamaları için çaba gösterdiklerini kaydetti, tüm paydaşlara, velilere ve proje yürütücüsü teknoloji tasarım öğretmeni Semanur Altın'a teşekkür etti.

Çiftlik sahibi Kubilay Sürmeli ise etkinlik için ücret talep etmediğini belirterek, özel öğrencilere kapılarının her zaman açık olduğunu vurguladı.