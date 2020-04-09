Bahşılı'da pazar yerlerine el dezenfekte noktaları kuruldu - Son Dakika

Kırıkkale'nin Bahşılı Belediyesi, ilçe sınırlarında kurulan semt pazarlarının giriş ve çıkışlarına, vatandaşların kullanımı için el dezenfektanları yerleştirdi, vatandaşların ateşi ölçüldü.



Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren Korona virüs (Covid-19) salgının hızla yayılmasının ardından Bahşılı Belediyesi, tedbirlerini üst düzeye çıkardı. İlçe sınırlarında kurulan semt pazarlarının giriş ve çıkışlarına, vatandaşların kullanımı için el dezenfektanları yerleştirirken zabıta ekiplerince, pazar alanına gelen vatandaşların ateşi ölçüldü.



"Lütfen evde kalın sağlığınızı koruyun"



Alınan tedbirler hakkında bilgiler aktaran Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, "Vatandaşlarımızın sağlığı için elimizden gelen tedbirleri alıyoruz. İlçemize kurulan perşembe pazarına gelen herkesin ateşi ölçülüyor, girişte görevli arkadaşlarım maske ve eldiven dağıtılıyor. Dezenfektan standından ihtiyaç halinde el dezenfektanı kullandırılıyor. Ayrıca pazar yerinde tezgah araları güvenli mesafeye çekilerek tedbirlerimizi aldık. Sizler için tüm tedbirleri aldık ama ne olur sizlerde tedbirli olun, zorunlu olmadıkça evden çıkmayın. Lütfen evde kalın sağlığınızı koruyun" dedi.



Pazar alışverişine gelen vatandaşlar, uygulamadan memnuniyetlerini dile getirerek, Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin'e teşekkür etti. - KIRIKKALE