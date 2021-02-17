Bahşılı'da sahipsiz hayvanlar için cadde ve sokaklara beslenme ünitesi konuldu - Son Dakika

Bahşılı'da sahipsiz hayvanlar için cadde ve sokaklara beslenme ünitesi konuldu
17.02.2021 14:17
Bahşılı Belediyesince sahipsiz hayvanlar için cadde ve sokaklara korunaklı 10 beslenme ünitesi yerleştirildi.
Bahşılı Belediyesince sahipsiz hayvanlar için cadde ve sokaklara korunaklı 10 beslenme ünitesi yerleştirildi.
Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, AA muhabirine, zor kış şartlarında sokak hayvanlarının aç kalmaması için belediye ekiplerince yapılan beslenme ünitelerinin cadde ve sokaklara yerleştirildiğini söyledi.
Ünivetleri şimdilik merkezdeki caddelere ve TOKİ bloklarının bulunduğu alana koyduklarını dile getiren Tekin, " Kırıkkale'de yerli hayvan maması üreten firma ile anlaştık. Bundan sonra yaz ve kış aylarında belirli periyotlarda bu mamalardan alınacak. Sokak hayvanlarını yaz kış beslemeye çalışacağız." diye konuştu.
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Pandemiye rağmen kalabalık kongreler yapıyorlar" eleştirilerine yanıt Ataşehir'de yangın çıkan bir evden gelen patlama sesleri mahalleliyi tedirgin etti Son dakika! Nijerya'da yatılı okula baskın: Silahlı kişiler 26 öğrenci ve 4 öğretmeni kaçırdı Salma Hayek, sevişme sahnesini çekerken yaşadığı zorluğu anlattı: Babam ve erkek kardeşimi düşündüm Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi Gara şehidinin babası "jetler bombaladı" yalanını çürüttü: Oğlumun cenazesini yıkadım, başından vurulmuştu Yere yatırdıkları adamı sopalarla acımasızca dövdüler! O anlar kamerada Canlı yayın açıp uyuyan genç, gözlerini açtığında 111 bin TL'nin sahibi oldu