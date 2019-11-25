Son Dakika Haberleri: Bahşılı'da şehit yakını ve gazilere ücretsiz ulaşım
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Bahşılı'da şehit yakını ve gazilere ücretsiz ulaşım

6 saat önce

Bahşılı ilçesinde özel halk otobüsleri, şehit yakını ve gazileri ücretsiz taşıyacak.

Bahşılı'da şehit yakını ve gazilere ücretsiz ulaşım, System.String[]

Bahşılı ilçesinde özel halk otobüsleri, şehit yakını ve gazileri ücretsiz taşıyacak.

Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, Bahşılı Minibüsçüler ve Motorlu Araçlar Kooperatifi üyeleri ve şoförlerle belediyede bir araya geldi.

Toplantıda, ulaşımda şehit yakını ve gazilerden ücret alınmaması kararlaştırıldı.

Başkan Tekin, "Kooperatifle yapılan görüşmelerin ardından yerinde bir uygulama kararı alındı. Şehit yakını ve gaziler, Bahşılı Belediye Başkanlığı tarafından verilecek kimlik kartı ile bundan sonra Bahşılı özel halk otobüslerinde ücret ödemeden seyahat edecek. Bu karar için herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Recep Zafer Tekin, Bahşılı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:44 Kaynak: AA
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