Bahşılı'da "Siz hala uzaya gitmediniz mi? O halde biz size uzayı getirdik" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahşılı'da 'Siz hala uzaya gitmediniz mi? O halde biz size uzayı getirdik' etkinliği - Son Dakika

Bahşılı'da "Siz hala uzaya gitmediniz mi? O halde biz size uzayı getirdik" etkinliği

6 saat önce

Bahşılı ilçesinde öğrenciler, kurulan planetaryum platform çadırında "uzay deneyimi" yaşadı.

Bahşılı'da

Bahşılı ilçesinde öğrenciler, kurulan planetaryum platform çadırında "uzay deneyimi" yaşadı.

Bahşılı Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilerin uzay konusunu daha iyi kavrayabilmeleri için Barbaros İlkokulu bahçesinde "Siz hala uzaya gitmediniz mi? O halde biz size uzayı getirdik" etkinliği düzenlendi.

Kurulan çadırda öğrencilere 25'er dakikalık sürelerle uzay, gökcisimleri ve gezegenler, görsel olarak tanıtıldı.

Kaymakam Ahmet Altun, burada yaptığı konuşmada, "Bugün burada çocuklarımız, hem uzay eğitimi alıyor hem de eğleniyorlar. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Eğitimde her konuda desteğini esirgemiyor. Biz teknolojiyi yakından takip edeceğiz ve Bahşılı'daki çocuklarımızın ülkemizin herhangi bir yerindeki çocuklardan geri kalmaması içinde elimizden gelen gayreti göstereceğiz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin ise 6 okulda öğrencilerin bu eğitim platformu sayesinde uzay bilimlerini daha iyi tanıyacağını belirterek, bu çadırda uzaydaki fotoğraflar ve slaytlarla bir animasyon hazırlandığını ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın da desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Tekin'e teşekkür ederek, öğrencilerin gelişimi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Barbaros İlkokulu, Bahşılı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:46 Kaynak: AA
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