Bahşılı'da tarla faresi ile mücadele - Son Dakika

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde tarla faresiyle mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendisi Savaş Erdemir, AA muhabirine müdürlükçe tarım arazilerinde fare popülasyonunu tespit etmek amacıyla her yıl düzenli olarak sürvey çalışması yapıldığını belirtti.

Bazı yıllarda kışın, mevsim normallerinin üstündeki sıcaklıklarda seyretmesi nedeniyle fare popülasyonun artabildiğini anlatan Erdemir, "Ürünlerimize büyük zarar veren tarla faresi ile mücadelede erken önlem almak, ürün kaybımızı önleyecektir. Çiftçilerimiz, arazide 25 metrekarede 5 işlek delik gözlemlendiğinde tarla faresiyle mücadeleye başlamalıdırlar. Tarla fareleri ile mücadele iklim uygun olduğu sürece her zaman yapılabilir. Ancak en etkili mücadele zamanı 1 Mart-15 Nisan ve 1 Eylül-15 Aralık'tır." ifadelerini kullandı.

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