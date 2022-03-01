Bahşılı'da vatandaşlar hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı uyarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bahşılı'da vatandaşlar hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı uyarıldı

01.03.2022 13:27
Bahşılı'da vatandaşlar hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı uyarıldı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı esnaf ve vatandaşları uyardı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı esnaf ve vatandaşları uyardı.

Polis ekipleri, ilçe merkezindeki iş yerleri ve ikametleri ziyaret ederek, vatandaşlara alınacak önlemler hakkın bilgi verip, broşür dağıtıyor.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Dursun Ergül, ekiplerin esnafa ve cami çıkışında vatandaşlara uyarıda bulunarak, broşür dağıttığını söyledi.

İş yerleri ile evlere güvenlik kamerası takılmasını önerdiklerini aktaran Ergül, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalıştıklarını belirtti.

YORUMLAR
500
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Kırıkkale'de güvenlik toplantısına katıldı Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Kırıkkale'de güvenlik toplantısına katıldı Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Kırıkkale'de güvenlik toplantısına katıldı Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Kırıkkale'de güvenlik toplantısına katıldı

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Bahşılı, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahşılı'da vatandaşlar hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı uyarıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:24 Manzarasına hayran kalıp taşındı! Simge Sağın'ın şu an oturduğu ev 7,5 milyon değerinde
13:11 İstanbul'un enflasyonu yüzde 55,3'e yükseldi
13:08 Lavrov'dan "SSCB" vurgusu: Batı, eski SSCB ülkelerinin topraklarında askeri tesisler kurmaktan vazgeçmeli!
13:02 Zeytinin idam firmanı: Madencilik faaliyetleri için zeytin katliamının önünü açan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı!
12:56 Küçük oğlunun tedavisi için taşındıkları Bursa'da, büyük oğlunun ölümüne şahit oldu
12:52 Ukrayna Polonya sınırında insanlık dramı! Afrikalı öğrencilere ırkçılık yapıldığı iddia edildi
12:51 Burası Kiev'in çocuk hastanesi: Kanser hastası çocuklar bodrumlarda tedavi görüyor!
12:37 Zelenski'den dünyaya çağrı: 5 günde 56 füze atıldı, Ruslara gökyüzünü kapatın
12:35 Rus milyarderlerden tepkiler arka arkaya geliyor! Ukrayna'nın işgali için: Biz bu savaşa karşıyız
12:31 Zelenski'ye suikast düzenleyecek Wagner üyeleri yakalandı! Aylık 60 dolara savaştıkları öğrenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 13:32:12. #1.12#
SON DAKİKA: Bahşılı'da vatandaşlar hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı uyarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement