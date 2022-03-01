Bahşılı'da vatandaşlar hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı uyarıldı - Son Dakika

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı esnaf ve vatandaşları uyardı.

Polis ekipleri, ilçe merkezindeki iş yerleri ve ikametleri ziyaret ederek, vatandaşlara alınacak önlemler hakkın bilgi verip, broşür dağıtıyor.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Dursun Ergül, ekiplerin esnafa ve cami çıkışında vatandaşlara uyarıda bulunarak, broşür dağıttığını söyledi.

İş yerleri ile evlere güvenlik kamerası takılmasını önerdiklerini aktaran Ergül, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalıştıklarını belirtti.