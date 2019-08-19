Son Dakika Haberleri: Bahşılı'da vatandaşlara "ırmağa girmeyin" uyarısı
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Bahşılı'da vatandaşlara "ırmağa girmeyin" uyarısı

1 saat önce

Bahşılı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son dönemde meydana gelen boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyardı.

Bahşılı'da vatandaşlara
Bahşılı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son dönemde meydana gelen boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyardı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Celal Bayar Parkı'nda vatandaşları Kızılırmak'a girmemeleri konusunda uyararak, broşür dağıttı.
İlçe Emniyet Müdür Vekili Dursun Ergül, boğulma vakalarına karşı duyarlılığı arttırmak amacıyla hazırladıkları broşürleri vatandaşlara dağıtarak, kendilerini uyardıklarını söyledi.
Boğulma olaylarından daha çok genç vatandaşların etkilendiğini ifade eden Ergül, bu tür olayları engellemek amacıyla bu yöndeki bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının devam edileceğini kaydetti.
Emniyet Müdürlüğü, Bahşılı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:08 Kaynak: AA
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