Bahşili'de Kanser Taraması

Bahşili Toplum Sağlığı Merkezince "4 Şubat Dünya Kanser Günü" dolayısıyla kanser taraması gerçekleştirildi.

Bahşili Toplum Sağlığı Merkezince "4 Şubat Dünya Kanser Günü" dolayısıyla kanser taraması gerçekleştirildi.



İlçede faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çalışan kadınlara yönelik yapılan programda, 30-69 yaş arası 40 işçiye kanser taraması yapıldı.



Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Dursun Göğer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanserde erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirterek, İl Sağlık Müdürlüğünce il genelinde kanser taramalarının yapıldığını söyledi.



Dünya Kanser Günü dolayısıyla kadınların yoğun bulundukları yerlerde taramaların daha hızlı olacağını düşündüklerini ifade eden Göğer, "İl Müdürlüğümüz ile ilgili firma arasında köprü vazifesi olarak böyle bir çalışma başlattık. Bu tür taramaların devam edebilmesi için kadınların çalıştığı diğer firmalarla da görüşmeler yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

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