İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahşılı Belediye Başkanlığı ve Çamlıca köyü muhtarlığının talebi üzerine köy arazisi ve ilçenin dağlık bölgelerinde 12 avcının katıldığı sürek avında 8 yaban domuzu vuruldu.

Kaynak: AA

Hisarcık, Çamlıca, Bahşılı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bahşılı ilçesinde sürek avı düzenlendi - Son Dakika

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