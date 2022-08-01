Bahşılı ilçesinde sürek avı düzenlendi

Bahşılı ilçesi Çamlıca köyünde yaban domuzlarına yönelik sürek avı düzenlendi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahşılı Belediye Başkanlığı ve Çamlıca köyü muhtarlığının talebi üzerine köy arazisi ve ilçenin dağlık bölgelerinde 12 avcının katıldığı sürek avında 8 yaban domuzu vuruldu.
Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, tarım alanlarına zarar veren yaban domuzlarına yönelik sürek avının tekrarlanacağını belirtti.
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