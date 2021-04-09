Bahşılı ilçesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde "Bir ağaç da sen dik" sloganıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Bahşılı Kültür Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği ile TEMA Vakfı İlçe Temsilciliğince Hürlük mevkisinde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Erdem Karanfil, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kalkan, Kırıkkale Orman İşletme Müdürü Atilla Yılmaz, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Karanfil, burada yaptığı açıklamada, güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Orman İşletme Müdürü Yılmaz da dikmek isteyenlere fidan desteklerinin devam edeceğini kaydetti.