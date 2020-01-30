Bahşılı ilçesinde sürek avı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahşılı ilçesinde sürek avı yapıldı - Son Dakika

Bahşılı ilçesinde sürek avı yapıldı

6 saat önce

Bahşılı ilçesine bağlı Büyük Sarıkaya köyünde sürek avı düzenledi.

Bahşılı ilçesinde sürek avı yapıldı, System.String[]

Bahşılı ilçesine bağlı Büyük Sarıkaya köyünde sürek avı düzenledi.

Büyük Sarıkaya muhtarlığı tarafından yaban domuzlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında köydeki ormanlık alanda sürek avı yapıldı.

Ankara'dan gelen 8 avcının katıldığı sürek avında 5 yaban domuzu öldürüldü.

Muhtar Cemal Karayel, AA muhabirine, yaban domuzlarının köylülerin tarlalarına ve bahçelerine zarar verdiğini söyledi.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından sürek avı düzenlendiğini ifade eden Karayel, önümüzdeki günlerde bunun tekrarlanacağını kaydetti.

Sarıkaya, Bahşılı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:38 Kaynak: AA
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