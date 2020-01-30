Bahşılı ilçesinde sürek avı yapıldı - Son Dakika

Gerekli izinlerin alınmasının ardından sürek avı düzenlendiğini ifade eden Karayel, önümüzdeki günlerde bunun tekrarlanacağını kaydetti.

Muhtar Cemal Karayel, AA muhabirine, yaban domuzlarının köylülerin tarlalarına ve bahçelerine zarar verdiğini söyledi.

Büyük Sarıkaya muhtarlığı tarafından yaban domuzlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında köydeki ormanlık alanda sürek avı yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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