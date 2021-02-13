Bahşılı ilçesinde sürek avı yapıldı - Son Dakika

Bahşılı ilçesinde sürek avı yapıldı

13.02.2021 17:45
Bahşılı ilçesinde sürek avı yapıldı, System.String[]

Bahşılı ilçesine bağlı Küreboğazı ve Büyük Sarıkaya köylerinde sürek avı düzenledi.

Bahşılı ilçesine bağlı Küreboğazı ve Büyük Sarıkaya köylerinde sürek avı düzenledi.

Vatandaşların talepleri ve yaban domuzlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında Küreboğazı ve Büyük Sarıkaya köylerinde Ankara'dan gelen avcılar tarafından düzenlenen sürek avında 21 yaban domuzu vuruldu.

Büyük Sarıkaya muhtarı Cemal Karayel, AA muhabirine, yaban domuzlarının son zamanlarda sürü halinde gezerek ekili arazilere zarar verdiğini belirtti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne sürek avı için dilekçe verdiklerini aktaran Karayel, Ankara'dan gelen avcılara köyden 11 vatandaşın da eşlik ettiğini söyledi.

Hisarcık, Sarıkaya, Bahşılı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahşılı ilçesinde sürek avı yapıldı - Son Dakika


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