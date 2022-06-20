Bahşılı ilçesinde sürek avı yapıldı - Son Dakika
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Bahşılı ilçesinde sürek avı yapıldı

20.06.2022 10:53
Bahşılı ilçesinde sürek avı yapıldı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Büyük Sarıkaya köyünde sürek avı düzenlendi.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Büyük Sarıkaya köyünde sürek avı düzenlendi.

Büyük Sarıkaya muhtarlığı tarafından yaban domuzlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında köydeki Kartaltepe ve Büyük Tepel mevkilerinde sürek avı yapıldı.

Ankara'dan gelen 8 avcının katıldığı sürek avında 20 yaban domuzu öldürüldü.

Muhtar Cemal Karayel, AA muhabirine, yaban domuzlarının köylülerin ekili arazilerine ve bahçelerine zarar verdiğini söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gerekli izinlerin alınmasının ardından sürek avı düzenlendiğini aktaran Karayel, 2 gün süren avda 20 domuzun öldürüldüğünü kaydetti.

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Kaynak: AA

Kırıkkale, Hisarcık, Sarıkaya, Bahşılı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahşılı ilçesinde sürek avı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bahşılı ilçesinde sürek avı yapıldı - Son Dakika
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