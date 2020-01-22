Bahşılı Kaymakamı Ahmet Altun, halk toplantısı düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahşılı Kaymakamı Ahmet Altun, halk toplantısı düzenledi - Son Dakika

Bahşılı Kaymakamı Ahmet Altun, halk toplantısı düzenledi

7 saat önce

Bahşılı Kaymakamı Ahmet Altun, halk toplantısı düzenledi.

Bahşılı Kaymakamı Ahmet Altun, halk toplantısı düzenledi, System.String[]

Bahşılı Kaymakamı Ahmet Altun, halk toplantısı düzenledi.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, muhtarlar ve vatandaşlar sorunlarını, taleplerini iletti.

Kaymakam Altun, bu toplantılarda vatandaşların sorunlarını birinci ağızdan dinlediklerini ve taleplerini aldıklarını söyledi.

Bütün sorunları dinlediklerini ve ilgili birimleri harekete geçirdiklerini anlatan Atun, "Sorunların devletimize düşen tarafını muhakkak yaparız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizler sizler için varız. Sorunlarınıza en kısa zamanda çözümler bulacağız." diye konuştu.

Ahmet Altun, Bahşılı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:46 Kaynak: AA
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