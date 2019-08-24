Son Dakika Haberleri: Bahşılı Kaymakamı Altun görevine başladı
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Bahşılı Kaymakamı Altun görevine başladı

1 saat önce

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesi kaymakamlığına atanan Ahmet Altun görevine başladı.

Bahşılı Kaymakamı Altun görevine başladı, System.String[]

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesi kaymakamlığına atanan Ahmet Altun görevine başladı.

Altun, makamında hayırlı olsun ziyaretlerini kabul etti.

İlçenin eğitim düzeyini artırmak, huzur ve selameti sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Altun, ilçe merkezi ve köylerini en kısa zamanda ziyaret ederek gerekli çalışmaları başlatacaklarını söyledi.

Ahmet Altun, Kırıkkale, Bahşılı, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:42 Kaynak: AA
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