Bahşılı Kaymakamı Yalçın'ın köy ziyaretleri - Son Dakika

Bahşılı Kaymakamı Bekir Yalçın, ilçeye bağlı bazı köyleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yalçın, Büyük Sarıkaya ve Çamlıca köylerini ziyaretinde vatandaşlarla bir araya gelerek, muhtarlardan köyler hakkında bilgi aldı.

Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini de dinleyen Yalçın, Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kurallara titizlikle uyulmasını istedi.

Yalçın'a, İlçe Jandarma Komutanı Başçavuş Ercan Erçayan ve diğer ilgililer de eşlik etti.