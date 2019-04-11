Bahşılı Şehit Yusuf Alsancak Ortaokulu'nda Şehit Köşesi Açıldı

Diyarbakır
'ın Sur
ilçesinde, terör örgütü PKK
mensuplarının saldırısı sonucu 2016 yılında şehit olan uzman çavuş Yusuf Alsancak için Bahşili Şehit Yusuf Alsancak Ortaokulu'nda şehit köşesi oluşturuldu. Kırıkkale
Valisi Yunus Sezer
, açılışta yaptığı konuşmada, şehitlerin isimlerinin yaşatılması gerektiğini söyledi.
Anadolu'nun, dünyanın en kıymetli coğrafyasında bulunduğunu belirten Sezer, şöyle konuştu:
"Bulunduğumuz coğrafyanın kıymeti o kadar fazla ki dünyanın hiçbir ülkesine, dünyanın bütün orduları ve donanmaları toplanarak saldırmamıştır. Biz, Çanakkale
'de tüm dünyaya karşı savaşmış ve ülkemizin bir karış toprağını düşmana dar etmişizdir. Günümüzde de yaklaşık 15-20 terör örgütü ile uğraşan başka bir ülke yoktur. Ama biz bu ülkenin evlatları olarak yaşadığımız coğrafyanın kıymetini biliyoruz. Bugün ülkemizde ve ülke toprakları dışında görev yapan bütün askerlerimiz ve polisimiz bu ülkenin kıymetini bildikleri için canlarıyla bu ülkeye hizmet etmektedir. Allah onlara yardımcı olsun. Bu ülkenin kıymetini bilip bizim himmet borcumuz sadece yaşayanlara değil, bu vatanı vatan haline getiren şehitlerimize ve gazilerimize karşıdır."
Vali Sezer, programda şehit babası Ali ve annesi Gülseren Alsancak'a plaket verdi.