Bahşiş için otomobilin peşini bırakmadı, damadı çıldırttı - Son Dakika

Bursa'da gelin arabasından bahşiş almak için otomobilin peşini bırakmayan çocuk, damadı çıldırttı. Üstü açık arabaya tutunarak ilerleyen çocuğu korkutmak isteyen damadın, el kol hareketi yapması dikkat çekti.

Bursa'da düğün ve sünnet otomobillerinden bahşiş almaya çalışan çocukların, canlarını hiçe sayması vatandaşların cep telefonu kameralarına böyle yansıdı. Arabaların arasında süslü otomobillerin önüne geçen çocuklar, bahşiş alana kadar ise sürücüleri ve düğün sahiplerini çileden çıkartıyor. Üstü açık bir otomobili gelin arabası yapan damat şehir turu atarken, çocukların bahşiş almaya çalışmasına sinirlendi.

Otomobili bırakmak istemeyen çocuğu korkutmak isteyen damat, ilk seferinde başarılı olamadı. Daha sonra ayağa kalkan damat, vurur gibi yaptığı çocuğu korkutmayı başardı. Bahşiş alamayan çocuk daha sonra gözden kayboldu. - BURSA