Bahşiş kutusu hırsızlarının pişkinliği: "Çek ağabey, yandan çek Alanya yakışıklı görsün" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bahşiş kutusu hırsızlarının pişkinliği: 'Çek ağabey, yandan çek Alanya yakışıklı görsün' - Son Dakika

Bahşiş kutusu hırsızlarının pişkinliği: "Çek ağabey, yandan çek Alanya yakışıklı görsün"

6 saat önce

Bahşiş kutusu hırsızlarının pişkinliği: "Çek ağabey, yandan çek Alanya yakışıklı görsün" Alanya'da 20 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler adliyeye sevk edildi Bahşiş kutusundaki 300 TL'ye çalarken güvenlik kameralarına yakalandılar Antalya'nın Alanya ilçesinde 20 ayrı iş yerine...

Bahşiş kutusu hırsızlarının pişkinliği: "Çek ağabey, yandan çek Alanya yakışıklı görsün"

Alanya'da 20 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Bahşiş kutusundaki 300 TL'ye çalarken güvenlik kameralarına yakalandılar

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 20 ayrı iş yerine girerek hırsızlık yapan, bahşiş kutusunu çalarken güvenlik kameralarına yakalanan ve sonrasında polis tarafından yakalan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i görüntü alan gazetecilere, "Çek Alanya yakışıklı görsün" dedi.

Kadıpaşa, Şekerhane ve Cikcilli Mahalleri'ndeki 14 ayrı iş yerinden farklı zamanlarda motosiklet, para, telefon ve ziynet eşyası çalındığı ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, hırsızlık yapılan iş yerinizdeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.-

Bahşiş kutusundaki 300 TL'yi çaldılar

Hırsızların son olarak girerek kasa ve bahşiş kutusundan yaklaşık 300 TL aldığı Şekerhane Mahallesi Hacıkura Sokak üzerindeki restorandaki incelenen güvenlik kamera görüntülerinde 4 şüphelinin eşkalleri tespit edildi. Belirlenen eşkaller doğrultusunda polis, hırsızlık şüpheli A.O.B., R.T., S.C.Ç. ve H.F.'yi Sugözü Mahallesi Eski Antalya Yolu Caddesi üzerinde yaya olarak ilerlediği sıradan yakalayarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında ise hırsızlık yapmakta kullandığı belirtilen eldiven, tornavida ve el fener ele geçirildi.

"Çek ağabey, yandan çek Alanya yakışıklı görsün"

Polis merkezinde 2 gün süren işlemlerinin ardından 4 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi. Polis eşliğinde adliyeye getirilen şüphelilerden 1'i görüntü alan gazetecilere, "Çek ağabey, yandan çek Alanya yakışıklı görsün" diye karşılık verdi.

Jandarma bölgesinde de 6 ayrı iş yerinden hırsızlık yapmışlar

Ayrıca şüphelilerin jandarma bölgesi olan Kestel, Oba ve Konaklı mahallerindeki 6 ayrı iş yerinden de hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri takipte olduğu belirtildi.

Hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

Öte yandan, hırsızlık şüphelilerinin son girdiği restorandaki o anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Kamera görüntülerinde motosikletle gelen 1 şüphelinin dışarı bekleyerek gözcülük yaptığı 2 şüphelinin ise ellerinde fenerle camdan içeri girerek dakikalar içinde bahşiş kutusu ve kasada bulunan toplam 300 TL alarak kaçtığı görüldü.

Bahşiş kutusu hırsızlarının pişkinliği: Çek ağabey, yandan çek Alanya yakışıklı görsün

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:11 Kaynak: İHA

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