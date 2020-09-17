Bahşiş kutusunda biriktirdiği parası çalınan genci polis sevindirdi - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, babasına ait kafeteryadaki bahşiş kutusundan basketbol ayakkabısı almak için biriktirdiği parası çalınan Ferdi Boran Kutlu'ya (17) polis, basketbol ayakkabısı ile topu hediye etti. Parayı çaldığı belirlenerek yakalanan D.E. (39) adlı şüpheli ise, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Gümbet Mahallesi'ndeki bir kafeteryaya 11 Eylül Cuma günü müşteri gibi gelen bir kişi, 50 lira tutan hesabı ödeyip, kapıya yöneldi. Bu sırada da tezgah üzerinde duran bahşiş kutusundaki 700 TL'yi aldı. Kimliği belirsiz kişi kafeteryadan çıkıp, uzaklaşırken, hırsızlık olayı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Hırsızlığın fark edilmesi üzerine durum polise bildirildi. Polis ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelinin şehirler arası otobüslerde muavin olarak çalışan D.E. olduğunu belirledi. Şüpheli, terminalde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.E., adli kontrolle serbest bırakıldı.