Bahşiş zarfı yüzünden 4 kişiyi bıçakladılar

Erzurum'da düğünde dağıtılan bahşiş zarfları yüzünden 4 kişi bıçaklandı. Aracın içinde bulunan zarfları almak isteyen küçük yaştaki Y.K.'ya düğün sahipleri tepki gösterdi. Y.K.'nın babası ve kardeşi düğün alanına gelerek 4 kişiyi bıçakladı.

Olay merkez Palandöken İlçesindeki Harput mahallesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde, otomobillerle gelini Harput Mahallesi'ndeki evlerine konvoyla getiren damat Serhat Ö. (34) ve ailesi, gelinin bulunduğu araçtan içinde para bulunan bahşiş zarflarını çocuklara atlmaya başladı. Bu sırada otomobile yaklaşan Y.K. (15) araçta bulunan zarfların hepsini almak istedi. İddiaya göre Y.K.'yı kolundan yakalayan bir kişi tokat attı. Bunun üzerine Y.K., mahalledeki evlerine giderek dövüldüğünü söyledi. Ardından baba Mehmet K. ve oğlu Bilal K., düğün alanına geldi. Düğün alanına gelen baba ve oğulları, damat Serhat Ö. ve babası Erdal Ö. ile tartıştı. Bir anda bıçaklı kavgaya dönen olayda damat Serhat Ö., babası Erdal Ö. ile düğünde bulunan Bindal Ö., Bekir G. bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Bölge Eğitim ve Araştırma ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polisin çalışması sonucu yakalanan Y.K., babası Mehmet K. ile ağabeyi Bilal K. gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan baba ve oğullarının haklarındaki suçlamayı kabul etmedikleri belirtildi.