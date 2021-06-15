'Baht Oyunu' başlıyor! İşte çok konuşulacak karakterleri...

'Baht Oyunu' ilk aşkı Rüzgar ile mutluluğu yakalayamazsa ailesinin kadınlarının kötü bahtını yaşayıp sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada'nın, batıl inançlarını sorgulamasına sebep olan Bora ile tanışması sonrasında yaşadığı eğlenceli maceraları konu alacak.

İşte 'Baht Oyunu'nun merakla beklenen karakterleri...

ADA TÖZÜN (AKCAN) - (CEMRE BAYSEL)

Ada, ailesindeki kadınlardan öğrendiği ilk aşkı tarafından terk edilirse sonsuza kadar mutsuz olacağı inancına sıkı sıkıya bağlı bir genç kızdır. Bu inancı yüzünden Rüzgar'la ebedi mutluluğa erişmek için didinir ve Rüzgar uğruna adeta saçını süpürge eder. Babasını henu¨z bir kac¸ aylıkken, annesini ise 12 yas¸larındayken kaybetmis¸, iki teyzesi ve enis¸tesiyle bu¨yu¨mu¨s¸tür. Herkesle c¸ok kolay iletis¸im kurar. Giris¸ken ve egˆlenceli yanı sayesinde insanlara kendini kolayca sevdirir. Güçlü bir yazma arzusu olan Ada, yazdıklarıyla başarıya ulaşmak için vazgeçmeden çabalamaktadır.

BORA DOGˆRUSÖZ (AYTAÇ ŞAŞMAZ)

Bora, iyi bir egˆitim go¨rmu¨s¸; I·stanbul'lu varlıklı bir ailenin ogˆludur. Kendisine kimseyi

yaklas¸tırmayan, dogˆru bildigˆi yoldan s¸as¸mayan, inandıgˆı degˆerler ugˆruna fedakarlıktan kaçınmayan bir adamdır. Aristokrat bir anne ve hırslı bir babanın tek ogˆlu olarak yetis¸tirilirken, o¨zellikle babası tarafından kalıplara sokulmaya zorlanmıs¸tır. Fakat gu¨c¸lu¨ ve bagˆımsız karakteriyle, tu¨m bu kalıpları yıkıp o¨tesine gec¸meyi başarmıştır. Popüler içerik platformu Bizdeböyle.net'in genel yayın yo¨netmeni ve bas¸ yazarı olan Bora, platformunda haftalık yazılar yayınlamaktadır. Bora, as¸kın kars¸ılıklı bir duygu olmadıgˆına, gerc¸ek as¸k diye anlatılan s¸eyin ancak masallarda olabilecegˆine inanmaktadır.

RÜZGAR AKCAN (İDRİS NEBİ TAŞKAN)

Rüzgar, Arnavut asıllı, çok yakıs¸ıklı, popu¨ler ve kadınlarla arası çok iyi olan bir adamdır. Grafik okumak ic¸in Tu¨rkiye'ye gelmis¸, üniversiteden atılıp sınır dıs¸ı edilmek u¨zereyken imdadına Ada yetis¸mis¸, Rüzgar da T.C. vatandas¸ı olmak ic¸in Ada ile evlenmiştir. Çok yetenekli fakat bir o kadar da sıkılgan olan Rüzgar, üniversitede su¨rekli bo¨lu¨m degˆis¸tirmis¸tir. Şimdi ise Bora'nın sahip oldugˆu sosyal ic¸erik platformunda çalışmaktadır.

TUGˆÇE DİKMAN (ASLI SÜMEN)

Tuğçe, Bora'nın c¸ocukluk arkadas¸ı, aynı zamanda iş ortagˆıdır. Alımlı, iyi egˆitimli, akıllı bir kadın olan Tuğçe, kimi zaman insanlara yukarıdan bakmasıyla bilinir. I·stediklerini elde edebilmek ic¸in entrika yapabilecek kadar hırslıdır. Bora'ya yakın olabilmek için şirkete ortak olan Tugˆc¸e, ona uzun zamandır as¸ıktır fakat Bora'nın ulas¸ılmazlıgˆı ona ac¸ılmasını engellemektedir. Gayesi Bora'nın kendisine as¸ık olmasını sagˆlamak ve onunla evlenmektir.

BELMA DOGˆRUSÖZ (FUNDA İLHAN)

Bora'nın annesi, yedi go¨bek I·stanbullu, aristokrat bir aileye mensup olan Belma, varlıklı olmanın getirdigˆi bu¨yu¨klenme haline rağmen tatlı ve merhametli bir kadındır. Belma da Tugˆc¸e gibi entrika c¸evirmeye yatkın bir karakterdir. En çok istediği şey oğlu Bora'nın mutlu bir yuva kurmasıdır. Fakat Bora'nın boyun egˆmez, so¨z dinlemez karakteri nedeniyle bunu dile getirmekten bile çekinmektedir. Astrolojiye ve tarota c¸ok meraklıdır. Bu¨tu¨n hayatını astrolojiye go¨re planlar.

ZAFER DOGˆRUSÖZ (ALTAN ERKEKLİ)

Bora'nın babası Zafer, çok bas¸arılı bir is¸ adamıdır. U¨lkenin en bu¨yu¨k lojistik s¸irketinin sahibidir. Bora'nın kendisinden sonra s¸irketin bas¸ına gec¸mesini c¸ok istemektedir ama ogˆluna bir türlü so¨z gec¸iremez. Bu da baba-oğul arasında krizlere sebep olmaktadır. Bora'nın bagˆımsız hali onu Belma kadar rahatsız etmez. Ogˆlunun mutsuz bir evlilik yapmasındansa hiç evlenmemesini terchih etmektedir.

YASEMİN TÖZÜN (TUĞBA ÇOM MAKAR)

Yasemin, Ada'nın teyzesi, hayat dolu, cilveli bir kadındır. Ailede her kadın birer mutsuz evlilik yaparken, Yasemin yaşadığı u¨c¸ ilişkide de terk edilince hic¸ evlenememiştir. Ada'nın sırdaşı ve dert ortağıdır. Hem kendisinin hem de Ada'nın bir gün kara bahtlarını yenerek mutluluğu yakalayacaklarına inanmaktadır.

NERGİS ŞAHİN (HANDE SUBAŞI)

Nergis, Ada'nın büyük teyzesidir. Çocukluğu, ailesinin kadınlarının mutsuz evlilikleri ve buna bağlı üzüntü ve kederleri üzerine şahit olarak geçmiştir. İlk gençlik yıllarında ailedeki diğer kadınlara benzememek için aşık olmayacağına, kendisine aşık olanı sevmeye çalışacağına dair kendi kendine söz vermiştir. Bunun üzerine ise 20'li yaşlarının başında ona aşık olan, bir dediğini iki etmeyen Aslan'la evlenmiştir.

ASLAN ŞAHİN (EMRAH BEN)

Nergis'in eşi olan Aslan, babadan kalma bakkal du¨kkanını is¸letmektedir. Ufak tefek ama go¨ru¨ntu¨su¨ne tezat dominant bir adamdır. Öyle ki herkes ona "ku¨c¸u¨k enis¸te" der. Nergis'e aşkı öyle büyüktür ki onun ailesini kendi ailesi gibi görmektedir. Evin yanına erkek sinek bile yaklaştırmayan Aslan, evin otorite figürüdür ve Ada'yı korumak için her şeyi yapmaya hazırdır.

ALİ DOGˆRUSÖZ (ANIL ÇELİK)

Ali, Bora'nın baba tarafından kuzenidir. Liseyi Bora ile beraber okumus¸lardır. Ali, babasının amcası gibi bas¸arılı olamamasının kompleksini yas¸amaktadır. Bora'yı ic¸ten ic¸e kıskansa da sevgisi hep ağır basmaktadır. Komik ve eğlenceli bir karakterdir ancak kadınlara nasıl yaklaşması gerektiğini bilemez.

EVREN GÜN (OZAN DAĞGEZ)

Renkli bir karakter olan Evren, Bora'nın s¸irketinin meşhur astrologˆudur. Dedikodu yapmayı çok sever ama son derece akıllıdır. KimAseye fark ettirmeden sekreter Pırıl'a karşı duygular beslemektedir. Bora'yı elde etmesi ic¸in de Tugˆc¸e'ye yardım etmektedir. Aynı zamanda Belma'nın da şirketteki bir numaralı mu¨ttefikidir.

ELİF ÇAMLI (AZRA AKSU)

Elif, Bora'nın altı yas¸ındaki yegˆenidir. Anne ve babasını bir trafik kazasında kaybetmis¸tir. Dayısı Bora'ya c¸ok du¨s¸ku¨ndür, Elif de Bora'nın yumus¸ak karnıdır. Bora, sırf Elif istiyor diye ailesiyle birlikte yas¸amaktadır.

SELİN DOGˆU (İREM YÜKSEL)

Selin, Ada'nın Bursa'dan lise arkadas¸ıdır. İkisi de u¨niversiteyi kazanıp I·stanbul'a gelmis¸lerdir.

Gastronomi eğitimi alan Selin, Ada'ya akıl hocalığı yapmaktadır.

PIRIL KALELİ (SUĞDEM GÖZALIR)

Pırıl, 20'li yas¸ların ortasında Bora'nın s¸irketinin resepsiyonistidir. S¸irkette olup biten her s¸eyi bilmesine rağmen yaşananlara karşı kayıtsız go¨ru¨nmektedir.

'Baht Oyunu', ilk bölümüyle 15 Haziran Salı akşamı 20.00'de Kanal D'de…