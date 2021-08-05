Baht Oyunu dizisi sosyal medyanın zirvesinde!

Dizinin önceki gün ekrana gelen 7'nci bölümü, sosyal medyada #BahtOyunu etiketiyle de en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Dizinin çok konuşulan bu bölümünde Ada (Cemre Baysel), Bora'ya (Aytaç Şaşmaz) söylediği yalanların ağırlığına daha fazla dayanamayarak şirketten istifa etmeye karar verdi ve aşıkların yolları ayrıldı.

SALI AKŞAMLARI EKRANDA

Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan ve Aslı Sümen'in başrollerini üstlendiği "Baht Oyunu" yeni bölümleriyle her salı akşamı Kanal D'de izleyiciyle buluşuyor.