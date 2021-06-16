Baht Oyunu izleyici ile buluştu

Dizinin ilk yayın gününde Ada'nın renkli hikayesi büyük ilgi topladı. Sosyal medyada oyuncuların birbirinden eğlenceli postları paylaşılırken, 'Baht Oyunu' izleyiciden tam puan aldı.

ADA İLE BORA'NIN SÜRPRİZLİ KARŞILAŞMALARI!

Ada'nın ailesindeki kadınlarının bir bahtsızlığı vardır. İlk aşklarıyla evlenmedikleri takdirde ebediyen mutsuz olacaklarına inanmaktadırlar. Ada bu bahtsızlığı yeneceğine inanmış, ailesinden habersiz üniversitede tanıştığı ve Türkiye vatandaşlığına ihtiyaç duyan Rüzgar ile evlenmiştir. Rüzgar'ın vatandaşlığı alacağı gün geldiğinde ise gerçek bir karı koca olacaklarını ummuştur.

Dizinin ilk bölümünde birlikte geçirdikleri üç yılın ardından nihayet Rüzgar'ın vatandaşlık alacağı gün gelip çatınca, Ada'yı tatlı bir heyecan sardı. Ada bu mutlu gününde hayatını tümüyle değiştirecek bir olay yaşadı. Popüler içerik platformu Bizdeböyle.net'in sahibi ve başyazarı Bora, Ada'nın çalıştığı kafede bir randevuya geldi. Bora'nın yeni yazı dizisi için saha araştırması yaptığını bilmeyen Ada, Bora'nın buluştuğu kadına tavrından rahatsızlık duydu. Diline hakim olamayıp Bora'yla kavgaya tutuşunca da patronu tarafından işten atıldı.

İşinden kovulan Ada, Rüzgar'ı görmek için çalıştığı şirkete gittiğinde gördüklerine inanamadı. Şirketin ortaklarından Tuğçe, senelerdir aşık olduğu Bora'yı kıskandırmak için Rüzgar'ı Ada'nın gözlerinin önünde öpünce Ada'nın dünyası başına yıkıldı. Uğruna pek çok fedakarlık yaptığı, mutlu bir yuva kuracağını umduğu Rüzgar tarafından aldatıldığını gören Ada, yaşadığı şokla Bora'nın arabasına çarptı. Bora tarafından hastaneye götürülen Ada, kazayı hafif bir sarsıntıyla atlatsa da ikilinin didişmesi hastanede de devam etti. Bora bir şeye ihtiyacı olacağını düşünerek Ada'ya kartını verdi ancak Bora'ya olan peşin hükmünden vazgeçmeyen Ada, Bora'nın kartını yırttı.

Ada, Rüzgar'ı nasıl geri kazanacağını düşünürken aklına Bora'nın kartı geldi ve Bizdeböyle.net'te işe girmeye karar vererek editörlük mülakatında Bora'nın karşısına çıktı. Bora, Ada'nın kendisine sarf ettiği ağır sözleri affetmedi ve Ada'yı kapı dışarı etti.

Ada'nın aradığı fırsat hiç beklenmedik biçimde ayağına geldi. Sosyal medyada yayınlanan ve Bora'nın Ada'nın çalıştığı mekanda yaşadıklarını gösteren bir video Bora'nın itibarını yerle bir etti. Piyasadaki işbirlikleri birer birer iptal olan Bora, şirketin krize girmesi nedeniyle istemeden de olsa Tuğçe'ye ortaklık teklif etti.

Bu sırada Ada, Selin'den videoyu çekenin patronu Burhan olduğunu öğrendi ve Burhan'dan videonun tamamını almayı başardı. Videonun orijinali Bora'yı aklıyordu ve Ada elindeki kozla Bora'nın karşısına geçerek videoya karşılık işe alınmayı teklif etti. Editörlük pozisyonun dolu olduğunu söyleyen Bora'nın Ada için başka bir teklifi vardı.

'Baht Oyunu', ikinci bölümüyle 22 Haziran Salı akşamı 20.00'de Kanal D'de…