'Baht Oyunu'nda Ada'ya dişli bir rakip geliyor

Yeni bölümde Ada'nın masasını kaptırmamak için yaptığı tüm planlar, Bora'nın yeni asistanı Meltem'in şirkete gelişiyle alt üst olacak. Meltem'in Bora ile geçmişe uzanan ilişkisi Ada'nın işini iyice zorlaştıracak.

Meltem'in şirketin aleyhine işler çevirdiğini düşünen Ada, Tuğçe ile işbirliğine gidecek. Meltem'le ilgili şüphelerini Bora'ya anlatmaya çalışan Ada'nın her hamlesi Meltem tarafından savuşturulunca Ada yeni yollara başvuracak.

Ada, Bora ile Meltem'in yakınlığı karşısında kıskançlık krizine girecek ve iki kadın arasında kılıçlar çekilecek.

Baht Oyunu yeni bölümleri ile her Salı Kanal D'de...