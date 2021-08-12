Bahtiyar Azizli: TOBOİL'de kalite yönetimine çok önem veriyoruz - Son Dakika

Toboil olarak sunmuş oldukları her türlü ürünün, hizmetin her zaman için en üst düzey mükemmellikte olmasını ve bu mükemmelliği sürdürülebilir kılmayı amaçladıklarını ifade eden Bahtiyar Azizli, "Toboil olarak, planlama, güvence, kontrol ve sürekli gelişim olmak üzere dört faktörden oluşan bir kalite yönetimine sahip bulunmaktayız" dedi.

Planlama aşamasında, belirledikleri hedef ve standartlara ulaşmak maksadı ile çalışmalar yaptıklarını belirten Bahtiyar Azizli, " Yaptığımız bu çalışmalar sayesinde, hedeflerimize ulaşmak için gerekli olan tüm eylemleri gerçekleştirebilme kapasitesine sahip oluyoruz. Güvenilirliğimizi ve bütünlüğümüzü sürdürmek amacı ile prensiplerimizi savunmaya devam etmenin yanında sadece ürün ve hizmetlerimizi değil yöntemlerimizi de geliştirmeye devam ediyoruz." dedi.

Bahtiyar Azizli, müşterilerin kullandıkları ürün ve hizmetlere dair beklentilerinin ve ihtiyaçlarının her zaman karşılanmasını talep ettiklerinin farkında olduklarını bu sebep ile toplam kalite adına müşterilerinin güvenini hiçbir zaman kaybetmemek için yoğun bir çaba içerisinde bulunduklarını söyledi.

Kalite yönetimi ilkelerinin şirketlerinin yol gösterici ilkeleri olduğunu belirten Bahtiyar Azizli," Kalite güvencesi olarak tanımlanan ilke ürünün özünü oluşturur bu noktada sunduğumuz ürünlerin müşterilerimizin kalite gerekliliklerinin yanında istenilen özellikleri de karşıladığını, ürünlerimizin kalitesine duyduğumuz güvenden dolayı da tüm akaryakıt ürünlerimizi gönül rahatlığı ile piyasaya sürdüğümüzü söyleyebilirim." dedi.

Her zaman yeni yöntemler tasarladıklarını ve şirketlerinin gelişmeye açık olduğunu belirten Bahtiyar Azizli, " Şirket hakkındaki kararların tüm çalışanlarımızın katkıları ile alınması, hayallerden ziyade gerçeklerle hareket edilmesi başarılı olmamızda önemli birer etken olmuştur." dedi.