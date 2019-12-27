Bahtiyar Ersoy, Küresel Gazeteciler Konseyi Kütahya İl Temsilcisi oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahtiyar Ersoy, Küresel Gazeteciler Konseyi Kütahya İl Temsilcisi oldu - Son Dakika

Bahtiyar Ersoy, Küresel Gazeteciler Konseyi Kütahya İl Temsilcisi oldu

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile kurulan Küresel Gazeteciler Konseyi'nin Ankara ve İstanbul dışında 79 vilayete atanan il temsilcileri belli oldu.

Bahtiyar Ersoy, Küresel Gazeteciler Konseyi Kütahya İl Temsilcisi oldu, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile kurulan Küresel Gazeteciler Konseyi'nin Ankara ve İstanbul dışında 79 vilayete atanan il temsilcileri belli oldu.


Kanal 43 Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Bahtiyar Ersoy, Küresel Gazeteciler Konseyi Yönetim Kurulu tarafından Kütahya İl Temsilcisi olarak atandı.


Ersoy, Küresel Gazeteciler Konseyi'nin oluşumunda en başından bugüne kadar yer aldığını ifade etti.


Kendisine güvenenlere de teşekkür eden Ersoy, Küresel Gazeteciler Konseyi Yönetim Kurulu'nun Ankara Çankaya'daki genel merkez binasında ilk toplantısını yaptığını ve Genel Başkan Mehmet Ali Dim başkanlığında yapılan bu toplantıda 79 ile temsilci atandığını dile getirdi.


Bahtiyar Ersoy, "İlimiz için temsilci olarak beni uygun görmüşler, kendilerine teşekkür ediyorum. Hem ülkemizde hem de dünyanın birçok noktasında faaliyete başlayan konseyimiz içerisinde ilimiz adına faydalı işler yapmaya gayret edeceğim. İlimize hayırlı olsun" diye konuştu. - KÜTAHYA

İstanbul, Kütahya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:55 Kaynak: İHA
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