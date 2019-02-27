Bahtiyar Seçim Çalışmalarına Bozkurt'ta Devam Etti

Millet İttifakı'nın İYİ Parti'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Bahtiyar, seçim çalışmaları kapsamında Bozkurt ilçesini ziyaret etti.

Millet İttifakı'nın İYİ Parti'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Bahtiyar, seçim çalışmaları kapsamında Bozkurt ilçesini ziyaret etti. Bahtiyar burada yaptığı konuşmada, Denizli'de yaşayan tüm vatandaşların üretim yaparak kazanacağı, mutlu huzurlu ve sağlıklı insanların yaşadığı bir şehir olması için çalışacaklarını kaydetti.



İlçe ziyaretlerini aralıksız sürdüren Bahtiyar, Bozkurt Belediye Başkan Adayı Birsen Çelik'in seçim bürosu açılışına katıldı, esnaf ve mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi. Bozkurt'ta 'Millet İttifakı' seçim bürosu açılışında konuşan Bahtiyar, "Denizli'nin önümüzdeki 5 yıl boyunca altyapı ve üst yapı gibi basit projelerle değil, Denizli'de yaşayan tüm vatandaşların üretim yaparak kazanacağı, mutlu huzurlu ve sağlıklı insanların yaşadığı bir hale gelmesini istiyoruz" dedi.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin çok büyük bir güç olduğunu ve bu gücü yönetenlerin artık yeni ufuklarının olmadığını kaydeden Bahtiyar, "Üretim için Denizli'mizde köklü bir değişimin temellerini 31 Mart'ta atacağız" ifadesini kullandı.



"Hambat Ovası'nın kalkınmasını sağlayacağız"



Bahtiyar buranın ardından İnceler Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi. Yerli tohumculuk ve fidancılığın öneminden bahseden Bahtiyar, "Yerli tohum bankaları ve fidan dağıtımları yaparak üreticimizin özellikle Hambat Ovası'nın kalkınmasını sağlayacak projelerimiz hazır, bunlar sizlere hayal gelmesin dibimizdeki Aydın bunu yapabiliyor. Büyükşehir Belediyesi olarak üreticimizin her zaman yanında olacağıma söz veriyorum" ifadelerini kullandı.



Bahtiyar'a ziyaretlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri de eşlik etti. - DENİZLİ

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