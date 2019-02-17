Son Dakika Haberleri: Bahtiyar Seçim Çalışmalarına 'Hal' Ziyareti ile Devam Etti

Bahtiyar Seçim Çalışmalarına 'Hal' Ziyareti ile Devam Etti

1 saat önce

Millet İttifakı Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Bahtiyar, Denizli Toptancı Hali'ni ziyaret etti.

Bahtiyar Seçim Çalışmalarına 'Hal' Ziyareti ile Devam Etti, System.String[]
Millet İttifakı Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Bahtiyar, Denizli Toptancı Hali'ni ziyaret etti. Vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılanan Bahtiyar, hal esnafı ile kahvaltı yaptı.

Millet İttifakı'nın İYİ Parti'li Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Bahtiyar, Denizli Yaş Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret etti. Hal esnafı tarafından yoğun ilgi ve sevgi ile karşılanan Bahtiyar, hal esnafının dertlerini dinledi. Çözüm önerilerini anlattı. Hal ziyaretinde esnaflarla sohbet eden Bahtiyar, "Denizli'mize artık üretim ekonomisinin önemini anlatmamız gerekiyor. Hal esnafımız bu fiyatların tek sorumlusu değil, pazarcılarımız bu işin tek sorumlusu değil. Sorunun kaynağına inmemiz gerekiyor, sorunun kaynağına indiğimizde 16 yıldır memleketi yönetenleri başrol olarak görüyoruz. Denizli'mizi tarımda hak ettiği yere getirerek, üreticilerimizin, tüketicilerimizin ve bu işi meslek olarak yapan hal esnafımızın içerisinde bulunduğu dar boğaz ekonomisinden kurtaracak projelerimiz var. 'Üreten Denizli Modeli'nin', Denizli'ye İYİ geleceğini belirtti. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:54 Kaynak: İHA

İYİ Parti, Ümit Bahtiyar, belediye başkan adayı, Denizli, Güncel
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