Baiano, Sörloth'tan özür diledi - Son Dakika
Son Dakika Spor Baiano, Sörloth'tan özür diledi - Son Dakika Spor

Baiano, Sörloth'tan özür diledi

6 saat önce

Gençlerbirliği'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabricio Baiano, Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth'tan sosyal medya üzerinden özür diledi.

Baiano, Sörloth'tan özür diledi, System.String[]

Gençlerbirliği'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabricio Baiano, Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth'tan sosyal medya üzerinden özür diledi.

Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanan Gençlerbirliği - Trabzonspor mücadelesinde istemeden Alexander Sörloth'un kırmızı kart görerek oyundan atılmasına neden olduğunu belirten Fabricio Baiano, Norveçli futbolcu ve bordo-mavili camiadan özür diledi.Baiano'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Trabzonspor ile oynadığımız müsabakada Alexander Sörloth ile istenmeyen bir olay yaşadım. Maçı kazanmayı çok istiyordum. Sadece takımımın formasını onurlandırmak istedim. Ama bundan dolayı Sörloth'un atılmasını istemeden sağladım. Sörloth, Trabzonspor ve öfkeli hisseden herkesten içtenlikle özür dilerim."


- İstanbul
Gençlerbirliği, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:12 Kaynak: DHA
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