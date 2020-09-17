BAİB'de Genç Ofis Protokolü imzalandı - Son Dakika

Bolu Abant İzzet Baysal (BAİBÜ) kampüsünde, kültürden sanata, spordan sosyal aktivitelere kadar geniş bir yelpazede öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak Genç Ofis açılıyor.

BAİBÜ ile Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında, üniversitenin Gölköy ve Gerede yerleşkelerinde 2 adet Genç Ofis kurulması amacıyla hazırlanan iş birliği protokolü, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ile Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara tarafından rektörlük makamında imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YÖK arasında geçen yıl imzalanan iş birliği protokolü esas alınarak, yürütülen Genç Ofis projesi ile, eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarındaki faaliyetler ile bağımlılıkla mücadele, sosyal sorumluluk, manevi gelişim ve gönüllülük çalışmaları hedefleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Merkezleri bünyesinde hizmet verecek olan Genç Ofislerden, gençlerin yanı sıra akademik ve idari personel de faydalanabilecek.

Protokol kapsamında ayrıca, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün kurumsal kapasitesinin ve insan kaynağının geliştirilmesine yönelik eğitim, araştırma, proje ve programları üniversite koordinasyonunda gerçekleştirilecek ve desteklenecek. Üniversite, Genç Ofis'te görevlendirilecek personelin, kişisel ve mesleki gelişimlerini artırmaya yönelik sertifika ve eğitim programlarının açılmasına katkı sunacak.