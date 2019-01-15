Baib Heyeti ABD'de

Batı Akdeniz Gıda Kümesi, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Projesi çerçevesinde bölgenin gıda ve tarım ürünleri ihracatını artırabilmek ve incelemelerde bulunmak için ABD'ye gitti.

Batı Akdeniz Gıda Kümesi, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Projesi çerçevesinde bölgenin gıda ve tarım ürünleri ihracatını artırabilmek ve incelemelerde bulunmak için ABD'ye gitti.



ABD'ye giden heyette BAİB Başkanı Hakkı Bahar, BAİB Başkan Yardımcısı Hakkı Ergin Civan, Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Duran, Bahadır Erdoğan ve BAİB TİM Delegesi Murat Güngör ile tarım ve gıda ürünleri ihracatçıları yer aldı. Heyet, ABD programı çerçevesinde San Francisco ve Los Angeles kentlerinde görüşmeler gerçekleştiriyor.



Batı Akdenizli ihracatçılar, 1 hafta sürecek görüşme ve ziyaret programlarına San Francisco'da açık hava pazarı ve Winter Fancy Food Fuarı ile başladı. Burada incelemeler ve görüşmeler yapan heyet, ihracat bağlantıları sağlama adına önemli adımlar attı. Heyet, programlarını 14 Ocak Pazartesi günü SF Produce Market (Meyve Sebze Hali) ve SF Produce Market Başkanı Peter Corcione görüşmesi ile sürdürdü. Bu ziyaret ve görüşmelerde Batı Akdeniz'in ABD'ye ihraç edebileceği tarım ve gıda ürünleri hakkında bilgi verilip, incelemelerde bulunuldu.



BAİB Başkanı Hakkı Bahar, "BAİB heyeti olarak, Pazar gününe kadar ABD'de görüşmeler, ziyaretler ve incelemeler gerçekleştireceğiz. Amacımız bölgemiz ürünlerini ABD'ye daha çok ihraç edebilmek. Bu çerçevede sebze meyve halinde ve büyük süpermarketlerle önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Bugünden itibaren programımızın ikinci bölümünü gerçekleştireceğiz. San Francisco'dan Los Angeles'e geçerek, bu kentte görüşmeler ve incelemeler yapacağız. BAİB olarak önümüzdeki süreçte bölge ihracatımızın gelişmesi adına yurt dışı pazarlama heyetlerine devam edeceğiz" dedi. Heyet, iş görüşmelerinin yanı sıra yaş meyve sebze, süt ve süt ürünleri ile gıda ürünlerinde gelişmiş olan ABD'de incelemelerde de bulunuyor. - ANTALYA

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