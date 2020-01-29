BAİB öncülüğünde depremzedelere 40 tonun üzerinde meyve-sebze gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAİB öncülüğünde depremzedelere 40 tonun üzerinde meyve-sebze gönderildi - Son Dakika

BAİB öncülüğünde depremzedelere 40 tonun üzerinde meyve-sebze gönderildi

6 saat önce

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında Elazığ'daki depremzedelere 2 tır dolusu 40 tonun üzerinde meyve ve sebze gönderildi.

BAİB öncülüğünde depremzedelere 40 tonun üzerinde meyve-sebze gönderildi, System.String[]

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında Elazığ'daki depremzedelere 2 tır dolusu 40 tonun üzerinde meyve ve sebze gönderildi.


24 Ocak akşamı Elazığ'da meydana gelen ve birçok vatandaşın ölümüne neden olan deprem sonrasında, BAİB öncülüğünde yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında toplanan meyve ve sebzeler paketlenerek, tırlara yüklendi. Ürün dolu tırlar, Antalya Toptancı Hali'nden depremzedeler için yola çıktı. 40 tonun üzerinde olan ürünlerin içerisinde, yemeklik malzemeler ve narenciye bulunuyor.


"Bir her zaman yardım etmeye hazırız"


BAİB Başkan Yardımcısı Abdullah Bulut, Antalyalı ihracatçılar olarak temin ettikleri meyve ve sebzelerin depremzedelere şifa olarak yola çıktığını kaydetti. Depremzedelere, 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Bulut, "Elazığ'ın ardından Malatya depreminde ve dün yaşanan Manisa depreminde zarar gören herkese çok geçmiş olsun. Bir her zaman yardım etmeye hazırız. Oradaki çocukları düşünerek, onlara vitamin olsun diye portakal, mandalina, nar, patates, salatalık, biber gibi ürünlerimizi bol bol yükledik" dedi.


Kampanyaya katılarak, destek veren ihracatçılara teşekkürlerini sunan Bulut, "40 tonun üzerinde ürünü bölgeye gönderiyoruz. Ülkemizden, hükümetimizden Allah razı olsun. AFAD ekiplerimiz çok dikkatli bir şekilde operasyon yürüttüler. Bu kadar can kaybı elbette bizi çok ama çok üzdü. Daha fazla da olabilirdi. Allah bir daha böyle bir faciayı göstermesin" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Antalya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:30 Kaynak: İHA
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