BAİB’ten ihracat için master plan
1 saat önce
Bölge ekonomisini ayağa kaldıracak çok yönlü bir master plan hazırlayan BAİB, ihracatta öne çıkan 5 sektörün ürünlerinde katma değer ve ihracat birim fiyatını artıracak.
Bölge ekonomisini ayağa kaldıracak çok yönlü bir master plan hazırlayan BAİB, ihracatta öne çıkan 5 sektörün ürünlerinde katma değer ve ihracat birim fiyatını artıracak. (Begüm Aksoy)
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:05
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