Son Dakika Haberleri: BAİB’ten ihracat için master plan

BAİB’ten ihracat için master plan

1 saat önce

Bölge ekonomisini ayağa kaldıracak çok yönlü bir master plan hazırlayan BAİB, ihracatta öne çıkan 5 sektörün ürünlerinde katma değer ve ihracat birim fiyatını artıracak.

BAİB’ten ihracat için master plan, System.String[]
Bölge ekonomisini ayağa kaldıracak çok yönlü bir master plan hazırlayan BAİB, ihracatta öne çıkan 5 sektörün ürünlerinde katma değer ve ihracat birim fiyatını artıracak. (Begüm Aksoy)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:05 

İhracat, Ekonomi
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