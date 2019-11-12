Son Dakika Haberleri: BAİBÜ, Açık Kapı Halk Görüşmeleriyle kapılarını halka açıyor
Son Dakika Güncel BAİBÜ, Açık Kapı Halk Görüşmeleriyle kapılarını halka açıyor - Son Dakika

BAİBÜ, Açık Kapı Halk Görüşmeleriyle kapılarını halka açıyor

6 saat önce

Bolu Abant İzzet baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Açık Kapı Halk Görüşmeleriyle kapılarını halka açıyor.

BAİBÜ, Açık Kapı Halk Görüşmeleriyle kapılarını halka açıyor, System.String[]

Bolu Abant İzzet baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Açık Kapı Halk Görüşmeleriyle kapılarını halka açıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı'nın üniversite-kent bütünleşmesine katkı sunmak için vatandaşları kampüste misafir ederek yüz yüze görüşmelerde bulunacağı, Açık Kapı Görüşmeleriyle akademik, idari personel, öğrenciler ve vatandaşlarla randevusuz ve aracısız olarak görüşeceği ifade edildi.

Cuma günleri düzenlenecek programda, vatandaşların, şehir içinde belirlenen duraklardan alınarak kampüse ulaşımlarının sağlanacağı, rehberler eşliğinde kampüs içinde yapılacak tanıtım turu ile vatandaşlara üniversite hakkında bilgiler verileceği, turun ardından vatandaşların rektörlük makamında Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ile yüz yüze görüşeceği, görüşmeler sonunda misafir vatandaşların servislerle duraklarına tekrar bırakılacağı kaydedildi.

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Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:28 Kaynak: AA
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