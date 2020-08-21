BAİBÜ'de 2019-2020 akademik yılı mezuniyet ve ödül töreni yapıldı - Son Dakika

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörlüğü tarafından 2019-2020 akademik yılı mezuniyet ve ödül töreni düzenlendi.

BAİBÜ Kongre Merkezi Bordo Salon'daki törene, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeleri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program Anadolu Güneşi Bağlama ve Keman İkilisi müzik dinletisinin ardından konuşmalarla devam etti.

Programda konuşan Vali Ümit, bir milletin ve devletin en büyük hazinesinin yetişmiş insan gücü olduğunu ifade ederek, "Üniversitelerde çağımızın bilim kapıları, araştırma merkezleri durumundadır. Üniversitelerimizde bilim adamlarımız, akademisyenlerimiz bilim üretmek için gayret ediyor, gençlerimiz devletin ve milletin yolunda, insanlık uğruna gayretli bir şekilde bilim öğrenmeye ve hizmet yapmak için yetişiyor. Hepimizin en önemli görevlerinin başında bu güzel memleketimize, büyük devletimize, şanlı tarihimize ve yüce milletimize layık olabilmek için doğru ve dürüst bir şekilde çok ama çok çalışmak gelmektedir." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Alişarlı ise tüm dünyayı olumsuz etkileyen pandemi nedeniyle eğitim ve öğretimi aksatmadan yürütmek için yoğun gayretlerle 2019-2020 akademik takvimi tamamladıklarını belirterek, "Mezuniyet törenini, ne yazık ki Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlı bir katılımla gerçekleştirmek durumunda kaldık. Bu tercihimizdeki temel etken elbette, öğrencilerimizin, ailelerinin ve üniversite çalışanlarımızın sağlığını korumak sorumluluğumuzdandır." ifadelerini kullandı.

2019-2020 akademik yılını birincilikle bitiren Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Esra Metin, duygu ve düşüncelerini anlatan konuşmasının ardından mezuniyet yaş kütüğüne isminin yer aldığı dönem plakasını çaktı.

Bölümlerini birincilikle bitiren öğrencilerin protokol üyelerinden ödüllerini almasının ardından tören, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.