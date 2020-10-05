BAİBÜ'de 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi başladı - Son Dakika

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) 2020-2021 yeni akademik yılı eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında, güz dönemi derslerinin başladığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, üniversite senatosu tarafından alınan kararla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını tedbirleri çerçevesinde, üniversitede güz döneminde, bazı istisnalar dışında, uzaktan öğretim yapılması kararlaştırıldığı kaydedildi.

Önlisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki tüm derslerin eş zamanlı çevrimiçi olarak gerçekleştirileceği, sadece, Diş Hekimliği Fakültesi 4 ve 5'inci sınıflar ile Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6'ncı sınıflardaki uygulamalı derslerde öğrencilerin, pandemi tedbirlerine uygun olarak gruplandırılarak, eğitimin yüz yüze yapılacağı ifade edildi.

İngilizce hazırlık sınıfı hariç, güz dönemi derslerinin 8 Ocak 2021'de tamamlanacağı. dönem sonu sınavlarının 11-23 Ocak 2021, bütünleme sınavlarının ise 1-5 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği, tek-çift sınavlarının ardından güz dönemi tamamlanarak, 6 Şubat 2021 tarihinde ara tatilin başlayacağı belirtildi.

BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, 2020-2021 eğitim öğretim yılının öğrencilere, akademik ve idari personeliyle birlikte tüm BAİBÜ ailesine hayırlı olmasını diledi.