BAİBÜ'de "Engelliliğe Yaklaşımda Multidisipliner Bakış Açısı" paneli - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAİBÜ'de 'Engelliliğe Yaklaşımda Multidisipliner Bakış Açısı' paneli - Son Dakika

BAİBÜ'de "Engelliliğe Yaklaşımda Multidisipliner Bakış Açısı" paneli

6 saat önce

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Engelli Öğrenci Danışma ve Koordinasyon Birimi tarafından "Engelliliğe Yaklaşımda Multidisipliner Bakış Açısı" paneli düzenlendi.

BAİBÜ'de

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Engelli Öğrenci Danışma ve Koordinasyon Birimi tarafından "Engelliliğe Yaklaşımda Multidisipliner Bakış Açısı" paneli düzenlendi.

İzzet Baysal Kültür Merkezi Pembe Salon'da gerçekleştirilen panele, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Avcı, Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Eylem Akgül Yalçın ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Uzman Psikolog Evgin Miçooğulları konuşmacı olarak katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan panelin açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Elif Sazak, "Üniversitemizde bu sene 80 civarında engelli öğrencimiz eğitim görmektedir. Engelli öğrencilerimizin eğitim, burs, barınma gibi ihtiyaçlarını tespit ederek, bu ihtiyaçların karşılanması için gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz, çözüm önerileri sunuyoruz." diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından ilk sunumu Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Avcı yaptı.

Dr. Öğr. Üyesi Eylem Akgül Yalçın ise, "Kentsel Mekanlarda Erişilebilirlik" konusunda yaptığı sunumunda engelliler için yapılan evrensel tasarımlar hakkında bilgiler verdi.

Panelin sonunda konuşmacılara, rektör yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaman, Doç. Dr. Elif Sazak ve Doç. Dr. Eylem Tütün Yümin tarafından çiçek takdimi yapıldı.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:30 Kaynak: AA
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