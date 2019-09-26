BAİBÜ'de Erasmus çalışması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin (BAİBÜ) Erasmus + ortak ülkelerle öğrenci ve personel değişimi hareketliliğini kapsayan iş birliklerinin sayısı artıyor.

Üniversitenin bu yıl Erasmus + Ortak Ülkelerle Hareketlilik (KA107) kapsamında yaptığı 6 proje başvurusundan 5'i kabul edilerek, Ulusal Ajans'tan 150 bin avro hibe almaya hak kazandığı bildirildi.

Erasmus + Ortak Ülkelerle Hareketlilik (KA107) kapsamında Arnavutluk, Kosova, Moldova, Endonezya ve Ürdün ile mühendislik, fen bilimleri, fizyoterapi, spor ve uluslararası ilişkiler alanlarında karşılıklı öğrenci ve personel hareketliliği gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, Arnavutluk Universitet Aleksander Xhuvani Elbasan ile spor ve fizyoterapi, Endonezya University of Indonesia ile fizik, kimya ve uluslararası ilişkiler, Kosova Universi College ile spor, Moldova Comrat State University ile ziraat ve Ürdün Yarmouk University ve Jordan University of Science and Technology ile biyoloji, fizik, kimya, çevre mühendisliği, gıda mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, fizyoterapi ve uluslararası ilişkiler alanlarında, öğrenci ve personel hareketliliğini içeren iş birlikleri yapılacak.

Böylece, üniversitenin uluslararasılaşma stratejisine katkı sağlanması ile öğrencilere ve personele yeni öğrenme ve öğretme fırsatları sunularak, farklı eğitim ortamları ve kültürlerde deneyim kazanmaları hedefleniyor.