Baibü'de Erasmus + Gençlik Projeleri Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
(BAİBÜ) Erasmus
Koordinatörlüğü tarafından Erasmus + Gençlik Projeleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İzzet Baysal
Kültür Merkezi Pembe Salonda yapılan bilgilendirme toplantısına, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Erol Ayaz, Erasmus Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Seyit Köse, Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Erasmus Koordinatörlüğü ile Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Erasmus+ Gençlik Projeleri kapsamında Gençlik Değişim Projesi ile Avrupa
Gönüllü Hizmeti Projesi hakkında, proje koordinatörleri tarafından aydınlatıcı bilgiler verildi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan BAİBÜ Rektör yardımcısı Prof. Dr. Erol Ayaz, üniversite öğrencilerinin yurt dışı eğitim ve yaşam tecrübesi edinmesinin önemine değinerek, "Üniversite öğrencilerimizin bir ayağının da yurt dışında olması lazım. İster eğitim amaçlı, staj amaçlı, ister sosyal, kültürel amaçlı, yani üniversiteye gelen bir öğrenci, lisans eğitimi süresi içerisinde, bu bir hafta olabilir, 1 ay, 2 ay olabilir, ya da bir dönem olabilir. Bir şekilde Avrupa'ya gitmesini ve orada tecrübe kazanmasını arzu ediyoruz. Bununla ilgili çok güzel fırsatlar var. Bu fırsatlardan yararlanmasını istiyoruz. Bu fırsatlardan biri de bugün burada sizlere anlatılacak." diye konuştu.
Erasmus+ Gençlik Projeleri hakkında öğrencilere kısaca bilgiler sunan Prof. Dr. Ayaz, "Herhangi bir konuda proje üretebilir, ya da ülkenizin folklorunu, yemek kültürünü Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde tanıtabilirsiniz. Hem Türkiye
'den, hem Avrupa'dan öğrenciler bir araya gelerek karşılıklı sosyal ve kültürel faaliyetler yapabilir. Bunun için imkanlarımız var, sizlere destek verecek bir ofisimiz var. Biliyorsunuz yaklaşık 80 öğrenci topluluğumuz var. Bu topluluklara da açığız. Bu toplulukların da yurt dışına açılmasını istiyoruz. Üniversitemizde bu kapsamda projeler yapılsın istiyoruz. Bu potansiyelin öğrencilerimizde olduğunu düşünüyoruz." dedi.
Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim Uzmanı ve Proje Koordinatörü Aziz Onurhan Ahraz, Gençlik Değişim Projesi ve Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi hakkında sunum yaptı.
Bolu Gençlik Derneğinin projeler hakkında yaptığı sunumun ardından bilgilendirme toplantısı, öğrencilerden gelen soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.