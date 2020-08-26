BAİBÜ'de Spor Bilimleri Fakültesinde özel yetenek sınavı başladı - Son Dakika

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Spor Bilimleri Fakültesinde özel yetenek sınavı 430 kadın ve 1439 erkek adayla başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında sıkı tedbirlerin uygulandığı sınav, 31 Ağustos'a kadar fakültenin açık spor sahasında gerçekleştirilecek.

Yetenek sınavına 31'i kadın milli sporcu toplam 430 kadın ile 68'i erkek milli sporcu toplam 1439 erkek aday, 400 metre koşuda ter dökecek.

Koşu testi, her gün 08.30-17.00 saatlerinde yapılacak.

Pandemi tedbirleri kapsamında bu yıl adaylar sadece öz geçmişleri ve 400 metre koşuda elde ettikleri dereceyle değerlendirmeye tabi tutulacak.

Adaylar, birinci derece yakınları olmak koşuluyla en fazla 2 kişi ile sınava gelebiliyor. Adaylar ve yakınlarının HES kodu almaları zorunluyken, HES kodu olmayan adaylar sınava alınmıyor.

Adaylar sadece sınava girmek için kendilerine belirtilen gün ve saatte kampüse alınıyor. Tüm adayların maske takması zorunlu, isteyen adaylar sadece 400 metre koşu testinde maskelerini çıkarabiliyor.

Sınav sonuçlarına göre, antrenörlük eğitimi, beden eğitimi öğretmenliği ve spor yöneticiliği bölümlerine, ikinci öğretimler de dahil olmak üzere toplam 200 öğrenci alınacak.