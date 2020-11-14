BAİBÜ, Engelsiz Üniversite bayraklarına kavuştu - Son Dakika

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl 3. gerçekleştirilen 2020 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde, "Engelsiz Üniversite Bayrakları" kategorisinde elde ettiği turuncu ve mavi bayraklarına kavuştu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyokültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla, YÖK tarafından düzenlenen Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında AİBÜ'nün "Mekanda Erişilebilirlik" alanında turuncu bayrak ve "Sosyokültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik" alanında ise mavi bayrak almaya hak kazandığı bildirildi.

Bu yıl Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde, 431 başvuru yapılan "Mekanda Erişilebilirlik" kategorisinde 41 üniversiteye 118 turuncu bayrak, 141 başvuru yapılan "Sosyokültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik" kategorisinde ise 12 üniversiteye, 17 mavi bayrak verildiği aktarılan açıklamada, turuncu ve mavi bayrakların, üniversite tarafından teslim alındığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BAİBÜ Engelli Öğrenci Danışma ve Koordinasyon Biriminden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Gürel'in, "Bu ödül, engelli öğrencilerimiz için fiziksel şartların iyileştirilmesine yönelik atılacak her adımda, büyük bir motivasyon oluşturacak. Üniversitemizin akreditasyon sürecinde, engelli öğrencilerimize sunulacak eğitim, mekan ve sosyokültürel faaliyetlerde erişilebilirliğin önemini bir kez daha gördük." ifadelerini kullandı.