BAİBÜ Geleneksel Türk Sanatları öğrencilerinden tezhip ve hat sergisi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencilerinin hazırladığı tezhip ve hat sergisi açıldı.

BAİBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Fakültesi Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Galerisi'nde açılan sergiyi, Mengen Kaymakamı Ekrem Ender Ergün, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Him, Genel Sekreter İhsan Ağcan, Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu Üyeleri, daire başkanları, akademisyenler, Hattat Kadir Sakoğlu ve Kaligraf Zafer Akbayır ile öğrenciler gezdi.

Öğretim elemanları Nurhan Böyükyılmaz ve Sevban Esra Sarı danışmanlığında hazırlanan sergide öğrenciler, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hattat Kadir Sakoğlu, Hüsn-i Hat sanatında kullanılan malzemelerle ilgili temel bilgiler anlattı.