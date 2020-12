BAİBÜ'lü akademisyenler, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldı - Son Dakika

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) görevli 3 akademisyenin "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, PLOS (The Public Library of Science) Biology Dergisi'nde yayımlanan ve Stanford Üniversitesi araştırmacıları tarafından hazırlanan, "Updated science-wide author databases of standardized citation indicator" başlıklı bir makalede dünya çapında akademisyenlerin atıf göstergelerine göre değerlendirildiği kaydedilerek, her biri kendi alanlarında sıralanan akademisyenler arasında ilk yüzde 2'lik dilimde BAİBÜ'lü bilim insanlarının da yer aldığı ifade edildi.

Atıfın, h-index, hm-index gibi çeşitli atıf indikatörlerine göre yapılan değerlendirmede ilk yüzde 2'lik dilime giren isimler arasında BAİBÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Naci Çelik ve Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Polat'ın yer aldığı belirtildi.

Ayrıca 22 bilimsel alan ve 176 alt alanın kategorize edildiği makalede 2019 performans verilerine göre yapılan sıralamada da BAİBÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Musa Büyükada'nın dünyanın en etkili 161,442 bilim insanı arasında yer aldığı duyuruldu.

Açıklamada, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı'nın da şu ifadelerine yer verildi:

"Üniversitemizin ulusal ve uluslararası üniversite performans sıralamalarında elde edilen başarılarının yanı sıra, akademisyenlerimizin dünyanın en etkili bilim insanları listesinde bulunmalarından memnuniyet duydum. Dünyanın sayılı bilim insanları listesine giren değerli akademisyenlerimizi BAİBÜ ailesi adına tebrik ediyor ve teşekkürlerimi iletiyor, başarılarının devamını diliyorum."