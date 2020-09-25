BAİBÜ, "THE 2021"listesinde dünyanın en iyi 1527 üniversitesi içinde yer aldı - Son Dakika

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin (BAİBÜ), dünyanın saygın sıralama kuruluşlarından biri olan, Londra merkezli Times Higher Education (THE) 2021 listesinde, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer aldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, yükseköğretim kurumları arasında yaptığı performans ölçme ve değerlendirme çalışmaları ile dünyanın önde gelen saygın üniversitelerini derecelendiren uluslararası kuruluş Times Higher Education'ın (THE), 93 ülkeden listeye girmeyi başaran 1527 üniversiteyi içeren "2021 Dünya Üniversite Sıralamaları" sonuçlarınını açıkladığı ifade edildi.

Üniversitelerin eğitim, araştırma, atıf, sanayi geliri ve uluslararası görünüm alanlarında 13 alt performans göstergesinin değerlendirildiği THE sıralamasına, Türkiye'den bu yıl 43 üniversitenin girebildiği belirtilen açıklamada, son yıllarda yaptığı proje ve bilimsel çalışmalarla uluslararası alanda adından söz ettirmeye devam eden BAİBÜ'nin, Türkiye'den listeye girmeye hak kazanarak 43 üniversite arasında yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı'nın şu ifadelerine de yer verildi:

"Göreve geldiğimizden bu yana önemle üzerinde durduğumuz, eğitim-öğretim kalitesi, araştırma-geliştirme ve patent çalışmaları, bilimsel proje ve çalışmalar, teknoloji ve sanayileşme, uluslararasılaşma gibi pek çok konuda hedeflerimize ulaşmaya ve bunların meyvesini almaya başladığımızı büyük bir mutlulukla görüyorum. Üniversitemiz, son yıllarda ivme kazanan çalışmaları ile önemli uluslararası kuruluşların başarı sıralamalarında yer almaya ve yükselmeye devam etmektedir. Bu başarıda emeği geçen tüm akademisyenlerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.