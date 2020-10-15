BAİBÜ'ye akademik personel alımı yapılacak - Son Dakika

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) çeşitli birimlerde görevlendirilmek üzere 8 profesör, 5 doçent ve 10 Dr. öğretim üyesi alınacak.

BAİBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi'nde 1 doçent, Fen Edebiyat Fakültesi'nde 1 doçent ve 2 Dr. öğretim üyesi, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde 1 Dr. öğretim üyesi, İletişim Fakültesi'nde 1 profesör ve 2 Dr. öğretim üyesi, Mühendislik Fakültesi'nde 1 profesör ve 1 doçent, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 2 Dr. öğretim Üyesi, Tıp Fakültesi'nde 4 profesör, 1 doçent ve 1 Dr. öğretim üyesi, Ziraat Fakültesi'nde 1 profesör, Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde 1 profesör, 1 doçent ve 1 Dr. öğretim üyesi, Gerede Meslek Yüksek Okulunda ise 1 Dr. öğretim üyesi istihdam edilecek.

Adayların, personel alımı olan birimlere 28 Ekim mesai bitimine kadar şahsen ya da posta ile başvurmaları gerektiği bildirildi.