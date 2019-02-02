Son Dakika Haberleri: Baidu, Yapay Zeka Bulut Bilgi İşlem Merkezi Kurmayı Planlıyor

Baidu, Yapay Zeka Bulut Bilgi İşlem Merkezi Kurmayı Planlıyor

45 dakika önce

Çin yapay zekâ devi Baidu, daha çok akıllı kent kurma yolundaki son çabaları çerçevesinde, Kuzey Çin kenti Baoding'de bir yapay zekâ bulut bilişim merkezi oluşturmaya karar verdi.

Baidu, Yapay Zeka Bulut Bilgi İşlem Merkezi Kurmayı Planlıyor, System.String[]

Yapay zekâ bulut bilgi işlem merkezi geniş bir yüz ölçümüne sahip olacak ve Xiongan bölgesinin yanı sıra Kuzey Çin'de birçok kullanıcıya hizmet verecek. Baidu ile Hebei eyaletinin Baoding kenti yönetimi arasında 31 Ocak Perşembe günü imzalanan bir stratejik işbirliği uyarınca, Baidu'nun mega veri havuzu ve yüksek performanslı bilişim gücü geliştirilecek.

Baoding'deki merkez Baidu'nun, Shanxi eyaletindeki Yangquan kentinde bulunan yerleşkesinden sonra ikinci mega bulut bilgi işlem merkezi olacak. Her iki merkez, firmanın yapay zekâya dayalı yapay sinir ağı "Baidu Beyni"nin somut göstergeleri olacak.

İşbirliğinin tarafları, bu bağlamda, trafik denetlemesini iyileştirmede ve akıllı ulaşımı geliştirme yolunda bir pilot kente dönüşmede kullanmak için yapay zekâ teknolojileri üzerinde çalışacaklar.

Ortaklık, Baidu'nun geçen Kasım ayında lanse ettiği ACE programının bir parçası olarak işleme konuldu. Söz konusu program sürücüsüz ulaşımı, bağlantılı yolları ve hızlı ve verimli kentleri teşvik etmeyi amaçlıyor.

Baidu'nun kurucusu ve CEO'su Robin Li, yapay zekânın kentsel gelişim doğrultusunda uygulanması için daha çok düzenleme ve fırsat aranacağını söyledi. Robin Li, şirketini, yalnızca kullanıcılara yönelik değil aynı zamanda kişisel gelişme sağlayan ürün oluşturacak küresel bir yüksek teknoloji firmasına dönüştürme amacıyla vizyonunu geçen ay yenilemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:25 Kaynak: Bültenler

Hebei, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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