Baines, Everton'da yardımcı antrenör oldu

İngiltere milli takımında da forma giyen 35 yaşındaki antrenör, Everton'da toplamda 420 maça çıkmış 39 gol atmıştı.

Profesyonel futbola altyapısından yetiştiği Wigan 'da başlayan Baines, 2007'de transfer olduğu Everton'da 13 sene forma giymişti.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sezonunda emekli olan Baines'in teknik ekipte görev alacağı duyuruldu.

İngiltere Premier Lig takımı Everton 'ın eski futbolcusu Leighton Baines , takıma yardımcı antrenör olarak geri döndü.

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